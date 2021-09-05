В Украине вчера, 4 сентября, подтвердили еще 1379 новых случаев COVID-19. Среди инфицированных 102 детей и 28 медицинских работников. На Николаевщине заболели 18 человек, 1 пациент умер.

Вчера в больницы госпитализировали 899 больных коронавирусом, а поправились от COVID-19 еще 407 пациентов. В то же время жертвами болезни стали 17 граждан.

За сутки на коронавирус проверили 16 146 человек методом ПЦР, 2 788 человек методом ИФА и еще 16 011 лиц экспресс-тестами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), Киеве (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.

По словам главврача Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светланы Федоровой, около 80% пациентов носят «Дельта»-штамм коронавируса .