По словам главврача Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светланы Федоровой, около 80% пациентов носят «Дельта»-штамм коронавируса .

Так она прокомментировала новость о том, что в Николаевской области меньше всего больных данных штаммом.

Светлана Федорова отмечает, что о заражении «Дельтой» свидетельствуют клинические проявления заболевания, а во время тестов в регионе не идентифицируют конкретные штаммы.

— У нас просто никто не идентифицирует штамм «Дельта». Выдается результат — ковид, а какой штамм — неизвестно. По клиническим проявлениям, около 80 процентов пациентов именно с «Дельтой», — отметила медик.

Ранее появилась информация, что по состоянию на конец августа в Украине было 855 официально подтвержденных случаев штамма коронавируса «Дельта». Николаевщина с 4 случаями находится в числе областей с наименьшим количеством заболевших.

Напомним, начальница Николаевского горздрава Ирина Шамрай ранее рассказала, что штамм коронавируса «Дельта» поражает, в первую очередь, молодых людей, подростков и беременных женщин. В этом заключается одна из главных его опасностей.

До этого депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила, что в бюджете Николаева нет предусмотренных средств на случай возникновения вспышки COVID-19 в городе, вызванной влиянием штаммом «Дельта». В настоящий момент, все деньги горбюджета расписаны по другим статьям расходов, среди которых нет борьбы с коронавирусом.