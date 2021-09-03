По состоянию на конец августа в Украине было 855 официально подтвержденных случаев штамма коронавируса «Дельта». Николаевщина с 4 случаями находится в числе областей с наименьшим количеством заболевших.
Об этом сообщается в ответе Минздрава на запрос Радио Свобода.
При этом 26 из них подтверждено методом секвенирования. Другие 829 случаев выявлено с помощью ПЦР.
Также в Минздраве назвали количество случаев «Дельты» по регионам:
Ранее стало известно, что в Николаеве обнаружили 4 случая опасного штамма коронавируса «Дельта».
Напомним, начальница Николаевского горздрава Ирина Шамрай ранее рассказала, что штамм коронавируса «Дельта» поражает, в первую очередь, молодых людей, подростков и беременных женщин. В этом заключается одна из главных его опасностей.
До этого депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила, что в бюджете Николаева нет предусмотренных средств на случай возникновения вспышки COVID-19 в городе, вызванной влиянием штаммом «Дельта». В настоящий момент, все деньги горбюджета расписаны по другим статьям расходов, среди которых нет борьбы с коронавирусом.
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По состоянию на конец августа в Украине было 855 официально подтвержденных случаев штамма коронавируса «Дельта». Николаевщина с 4 случаями находится в числе областей с наименьшим количеством заболевших.
Об этом сообщается в ответе Минздрава на запрос Радио Свобода.
При этом 26 из них подтверждено методом секвенирования. Другие 829 случаев выявлено с помощью ПЦР.
Также в Минздраве назвали количество случаев «Дельты» по регионам:
Ранее стало известно, что в Николаеве обнаружили 4 случая опасного штамма коронавируса «Дельта».
Напомним, начальница Николаевского горздрава Ирина Шамрай ранее рассказала, что штамм коронавируса «Дельта» поражает, в первую очередь, молодых людей, подростков и беременных женщин. В этом заключается одна из главных его опасностей.
До этого депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила, что в бюджете Николаева нет предусмотренных средств на случай возникновения вспышки COVID-19 в городе, вызванной влиянием штаммом «Дельта». В настоящий момент, все деньги горбюджета расписаны по другим статьям расходов, среди которых нет борьбы с коронавирусом.