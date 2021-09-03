По состоянию на конец августа в Украине было 855 официально подтвержденных случаев штамма коронавируса «Дельта». Николаевщина с 4 случаями находится в числе областей с наименьшим количеством заболевших.

Об этом сообщается в ответе Минздрава на запрос Радио Свобода.

При этом 26 из них подтверждено методом секвенирования. Другие 829 случаев выявлено с помощью ПЦР.

Также в Минздраве назвали количество случаев «Дельты» по регионам:

Черновицкая - 68,

Одесская - 61,

Ровенская - 60,

Ивано-Франковская - 58,

Тернопольская - 52,

Волынская, Киевская и Донецкая - по 47 случаев,

Харьковская - 45,

Винницкая и Луганская - по 43,

Житомирская и Хмельницкая - по 39,

Закарпатская - 37,

Полтавская - 31,

Черниговская - 25,

Львовская - 24,

Черкасская - 20,

Кировоградская - 18

Киеве - 20,

Запорожская - 11,

Сумская - 10,

Николаевская - 4,

Днепропетровская - 3,

Херсонская - 2.

Ранее стало известно, что в Николаеве обнаружили 4 случая опасного штамма коронавируса «Дельта».

Напомним, начальница Николаевского горздрава Ирина Шамрай ранее рассказала, что штамм коронавируса «Дельта» поражает, в первую очередь, молодых людей, подростков и беременных женщин. В этом заключается одна из главных его опасностей.

До этого депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила, что в бюджете Николаева нет предусмотренных средств на случай возникновения вспышки COVID-19 в городе, вызванной влиянием штаммом «Дельта». В настоящий момент, все деньги горбюджета расписаны по другим статьям расходов, среди которых нет борьбы с коронавирусом.