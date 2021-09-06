В воскресенье, 5 сентября, в Очакове Николаевской области по подозрению в убийстве 41-летнего местного жителя задержали ранее судимого мужчину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранители установили, что в тот день мужчины распивали спиртные напитки и неоднократно дрались.

— Злоумышленник бил потерпевшего руками и ногами, а после несколько раз ударил деревянным стулом. От повреждений 41-летний мужчина скончался. Полицейские доставили 33-летнего злоумышленника, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, в отделение полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины, — сказано в сообщении.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК «Умышленное убийство» и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Ранее в Ингульском районе Николаева двое злоумышленников избили и ограбили мужчину. Приятельница пострадавшего рассказала полиции, что преступники забрали и её вещи.