В Полтаве на территории одного из средних учебных заведений из арбалета были ранены два учителя.

Происшествие произошло в понедельник, 6 сентября, около 10 часов, сообщает пресс-служба полиции региона.

— По предварительной версии, на территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность правонарушительницы. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения, — говорится в сообщении.

Сейчас девушка дает показания следователям.

По какой причине подозреваемая выстрелила в педагогов, выясняется.

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