Житель Косово проглотил мобильный телефон Nokia 3310. Доставать его пришлось врачам.
Об этом пишет Корреспондент.
Гаджет застрял в животе у 33-летнего косовчанина, однако из-за размеров устройства, желудок не смог его переварить.
Более того, содержание аккумулятора могла вытечь и серьезно повредить желудочно-кишечный тракт.
Достать мобильник врачам удалось лишь с помощью хирургического вмешательства. Желудок не разрезали, так как гаджет изъяли по частям.
При этом, что стало причиной такого поступка мужчины — неизвестно.
Напомним, робот-хирург Da Vinci впервые прооперировал ребенка во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. Операцию без единого разреза сделали 13-летней девочке с патологией кишечника.
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Житель Косово проглотил мобильный телефон Nokia 3310. Доставать его пришлось врачам.
Об этом пишет Корреспондент.
Гаджет застрял в животе у 33-летнего косовчанина, однако из-за размеров устройства, желудок не смог его переварить.
Более того, содержание аккумулятора могла вытечь и серьезно повредить желудочно-кишечный тракт.
Достать мобильник врачам удалось лишь с помощью хирургического вмешательства. Желудок не разрезали, так как гаджет изъяли по частям.
При этом, что стало причиной такого поступка мужчины — неизвестно.
Напомним, робот-хирург Da Vinci впервые прооперировал ребенка во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. Операцию без единого разреза сделали 13-летней девочке с патологией кишечника.