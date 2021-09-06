Житель Косово проглотил мобильный телефон Nokia 3310. Доставать его пришлось врачам.

Об этом пишет Корреспондент.

Гаджет застрял в животе у 33-летнего косовчанина, однако из-за размеров устройства, желудок не смог его переварить.

Более того, содержание аккумулятора могла вытечь и серьезно повредить желудочно-кишечный тракт.

Достать мобильник врачам удалось лишь с помощью хирургического вмешательства. Желудок не разрезали, так как гаджет изъяли по частям.

При этом, что стало причиной такого поступка мужчины — неизвестно.

Напомним, робот-хирург Da Vinci впервые прооперировал ребенка во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. Операцию без единого разреза сделали 13-летней девочке с патологией кишечника.