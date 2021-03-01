Робот-хирург Da Vinci впервые прооперировал ребенка во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. Операцию без единого разреза сделали 13-летней девочке с патологией кишечника.
Об этом сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук в Facebook.
Девочка родилась с патологией кишечника: недостаток пытались трижды устранить, но хирургические вмешательства только ухудшали состояние. У девочки развилась кишечная спаечная непроходимость, она страдала от боли, сопровождавшейся рвотой.
С помощью робота-хирурга врачи сделали три прокола, по восемь миллиметров каждый. В брюшную полость разместили камеру, которая транслировала на монитор изображения в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением.
— Это все равно, что заглянуть внутрь пациента, не разрезая его. Хирург, который сидел за пультом, положив руки на сверхчувствительные сенсоры, имел дополнительно еще две «руки» и ликвидировал множественные спайки с минимальной травматизацией здоровых тканей, — написал Олег Самчук.
Операцию, которая длилась почти 3 часа, проводили три врача. Самчук отметил, что операция прошла успешно — ранний послеоперационный период удовлетворительный.
— Девочку больше не беспокоят боли в животе, она встает с кровати и уже даже ходит по коридору. И хотя впереди у нашей пациентки еще длительная реабилитация, она имеет хорошую перспективу навсегда забыть о своей проблеме, — подытожил директор больницы.
Робот-хирург Da Vinci прибыл во Львов из США. Впервые он прооперировал человека в декабре 2020 года.
Олег Самчук рассказывал, что больница будет применять работа для удаления опухолей почек, предстательной железы, злокачественных новообразований толстой и прямой кишки, а также в гинекологии и в кардиохирургии. Перед тем как начать работу, робот должен пройти сертификацию в Министерстве здравоохранения.
Напмоним, врачи в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова пересадили сердце, печень и две почки от посмертного донора. Таким образом медики спасли 4 человек.
Робот-хирург Da Vinci впервые прооперировал ребенка во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. Операцию без единого разреза сделали 13-летней девочке с патологией кишечника.
Об этом сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук в Facebook.
Девочка родилась с патологией кишечника: недостаток пытались трижды устранить, но хирургические вмешательства только ухудшали состояние. У девочки развилась кишечная спаечная непроходимость, она страдала от боли, сопровождавшейся рвотой.
С помощью робота-хирурга врачи сделали три прокола, по восемь миллиметров каждый. В брюшную полость разместили камеру, которая транслировала на монитор изображения в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением.
— Это все равно, что заглянуть внутрь пациента, не разрезая его. Хирург, который сидел за пультом, положив руки на сверхчувствительные сенсоры, имел дополнительно еще две «руки» и ликвидировал множественные спайки с минимальной травматизацией здоровых тканей, — написал Олег Самчук.
Операцию, которая длилась почти 3 часа, проводили три врача. Самчук отметил, что операция прошла успешно — ранний послеоперационный период удовлетворительный.
— Девочку больше не беспокоят боли в животе, она встает с кровати и уже даже ходит по коридору. И хотя впереди у нашей пациентки еще длительная реабилитация, она имеет хорошую перспективу навсегда забыть о своей проблеме, — подытожил директор больницы.
Робот-хирург Da Vinci прибыл во Львов из США. Впервые он прооперировал человека в декабре 2020 года.
Олег Самчук рассказывал, что больница будет применять работа для удаления опухолей почек, предстательной железы, злокачественных новообразований толстой и прямой кишки, а также в гинекологии и в кардиохирургии. Перед тем как начать работу, робот должен пройти сертификацию в Министерстве здравоохранения.
Напмоним, врачи в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова пересадили сердце, печень и две почки от посмертного донора. Таким образом медики спасли 4 человек.