Об этом сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук в Facebook.

Девочка родилась с патологией кишечника: недостаток пытались трижды устранить, но хирургические вмешательства только ухудшали состояние. У девочки развилась , она страдала от боли, сопровождавшейся рвотой.

С помощью робота-хирурга врачи сделали три прокола, по восемь миллиметров каждый. В брюшную полость разместили камеру, которая транслировала на монитор изображения в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением.

— Это все равно, что заглянуть внутрь пациента, не разрезая его. Хирург, который сидел за пультом, положив руки на сверхчувствительные сенсоры, имел дополнительно еще две «руки» и ликвидировал множественные спайки с минимальной травматизацией здоровых тканей, — написал Олег Самчук. Операцию, которая длилась почти 3 часа, проводили три врача. Самчук отметил, что операция прошла успешно — ранний послеоперационный период удовлетворительный. — Девочку больше не беспокоят боли в животе, она встает с кровати и уже даже ходит по коридору. И хотя впереди у нашей пациентки еще длительная реабилитация, она имеет хорошую перспективу навсегда забыть о своей проблеме, — подытожил директор больницы.