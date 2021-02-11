Об этом сообщила пресс-служба больницы.

Так, 6 февраля в клинику с головокружением и потерей сознания поступила 45-летняя женщина. У нее диагностировали разрыв аневризмы. Попытки медиков ее спасти оказались напрасными: ее состояние прогрессивно ухудшалось, после чего врачи констатировали смерть мозга.

Однако родные женщины дали согласие на трансплантацию органов для спасения других жизней. Сердце пересадили 22-летнему мужчине, одну почку — 36-летней женщине, другую — 34-летнему мужчине, а печень — 48-летней женщине. Решение о пересадке печени приняла за 30 минут прямо в больничной палате.

Все операции происходили в то же время в нескольких операционных. Их проводили 40 медицинских работников из разных медицинских бригад, а на весь процесс потратили 16 часов.

Кроме того, в то же время медики совершили еще одну пересадку почки от родственного донора. Эту процедуру запланировали ранее. Таким образом в больнице провели 5 операций по трансплантации органов одновременно.

Напомним, в декабре 2020 года во Львове успешно провели четвертую операцию по трансплантации сердца.