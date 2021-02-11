Врачи в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова пересадили сердце, печень и две почки от посмертного донора. Таким образом медики спасли 4 человек.
Об этом сообщила пресс-служба больницы.
Так, 6 февраля в клинику с головокружением и потерей сознания поступила 45-летняя женщина. У нее диагностировали разрыв аневризмы. Попытки медиков ее спасти оказались напрасными: ее состояние прогрессивно ухудшалось, после чего врачи констатировали смерть мозга.
Однако родные женщины дали согласие на трансплантацию органов для спасения других жизней. Сердце пересадили 22-летнему мужчине, одну почку — 36-летней женщине, другую — 34-летнему мужчине, а печень — 48-летней женщине. Решение о пересадке печени реципиентка приняла за 30 минут прямо в больничной палате.
Все операции происходили в то же время в нескольких операционных. Их проводили 40 медицинских работников из разных медицинских бригад, а на весь процесс потратили 16 часов.
Кроме того, в то же время медики совершили еще одну пересадку почки от родственного донора. Эту процедуру запланировали ранее. Таким образом в больнице провели 5 операций по трансплантации органов одновременно.
Напомним, в декабре 2020 года во Львове успешно провели четвертую операцию по трансплантации сердца.
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
Врачи в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова пересадили сердце, печень и две почки от посмертного донора. Таким образом медики спасли 4 человек.
Об этом сообщила пресс-служба больницы.
Так, 6 февраля в клинику с головокружением и потерей сознания поступила 45-летняя женщина. У нее диагностировали разрыв аневризмы. Попытки медиков ее спасти оказались напрасными: ее состояние прогрессивно ухудшалось, после чего врачи констатировали смерть мозга.
Однако родные женщины дали согласие на трансплантацию органов для спасения других жизней. Сердце пересадили 22-летнему мужчине, одну почку — 36-летней женщине, другую — 34-летнему мужчине, а печень — 48-летней женщине. Решение о пересадке печени реципиентка приняла за 30 минут прямо в больничной палате.
Все операции происходили в то же время в нескольких операционных. Их проводили 40 медицинских работников из разных медицинских бригад, а на весь процесс потратили 16 часов.
Кроме того, в то же время медики совершили еще одну пересадку почки от родственного донора. Эту процедуру запланировали ранее. Таким образом в больнице провели 5 операций по трансплантации органов одновременно.
Напомним, в декабре 2020 года во Львове успешно провели четвертую операцию по трансплантации сердца.