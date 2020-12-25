В больнице скорой помощи во Львове в пятницу, 25 декабря, успешно провели операцию по трансплантации сердца.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram-канале.

— Это уже четвертая трансплантация во Львове. Особая гордость за то, что в этот раз операцию выполнил заведующий отделением кардиохирургии БСМП Роман Домашич, — написал он.

Новое сердце получил 30-летний житель города Мукачево. Операция проводилась бесплатно.

Донором стала женщина, госпитализированная с тяжелым инсультом.

Ранее в Украине впервые провели трансплантацию почки трехлетнему ребенку от погибшего донора. Операцию сделали пациентке Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.