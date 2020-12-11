В Украине впервые провели трансплантацию почки трехлетнему ребенку от погибшего донора. Операцию сделали пациентке Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.

Об этом рассказала основательница ОО «Всеукраинская платформа донорства iDonor» Ирина Заславец на своей странице в Facebook.

Донором почки стал 38-летний мужчина, которому после тяжелой черепно-мозговой травмы диагностировали смерть мозга. Отмечается, что летом у девочки внезапно развилась острая почечная недостаточность.

«Перитонеальный диализ был неэффективным, показатели были завышены в несколько раз. Время от времени малышку вынуждены были подключать к гемодиализу, но в таком возрасте это очень и очень плохо... Ночью фантастический Владислав Закордонец с командой удалили пораженные инфекцией почечки, катетер и установили девочке донорскую почку. Она работает», — рассказывает Ирина Заславец.

По ее словам, родные мужчины, который получил травму несовместимую с жизнью, согласились, чтобы он стал донором для 4 человек.

«3-летняя девочка и 50-летний житель Киевской области получили по почке, печень пересадили 59-летнему мужчине. Что касается сердца — здесь тоже неожиданность. С полуночи оно бьется в груди 34-летнего мужчины», — отметила обественница.

Ранее сообщалось, что робот-хирург Da Vinci провел свою первую операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. Без единого разреза, только проколами, он смог удалить грыжу диафрагмы.