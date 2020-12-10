Робот-хирург Da Vinci провел свою первую операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. Без единого разреза, только проколами, он смог удалить грыжу диафрагмы.

Об этом сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук в Facebook.

Он рассказал, что первым пациентом робота-хирурга стал 50-летний человек из города Броды Львовской области.

«Он обратился к нам с подозрением на кишечно-желудочное кровотечение. Обследование показало слишком большое отверстие между брюшной и грудной полостями. Часть желудка сместилась в грудную клетку. Надо было оперировать!», — отметил он.

Во время вмешательства робот был в нескольких метрах от пациента. На нем была камера, транслировавшая изображение медикам, а четырьмя «руками» робота на расстоянии руководил врач. Директор больницы отметил, Da Vinci смог не только безупречно устранить проблему, но и даже сделать пластику пациенту. Сейчас прооперированный мужчина уже в сознании.

Ранее сообщалось, что инженеры компании SoftBank Robotics разработали робота, который в случае отсутствия маски на лице человека просит ее надеть.