В Николаевской области у жителя одного из сел Николаевского района полицейские обнаружили больше 100 патронов калибра 7,62 миллиметра, корпус гранаты «Ф-1», запал к ней и револьвер.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Боеприпасы и оружие правоохранители направили на экспертизу. Происхождение, а также цель их хранения устанавливаются.

46-летнего подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следствие продолжается.

Ранее в Ингульском районе Николаева двое злоумышленников избили и ограбили мужчину. Приятельница пострадавшего рассказала полиции, что преступники забрали и её вещи.