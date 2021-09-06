В Николаевской области у жителя одного из сел Николаевского района полицейские обнаружили больше 100 патронов калибра 7,62 миллиметра, корпус гранаты «Ф-1», запал к ней и револьвер.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Боеприпасы и оружие правоохранители направили на экспертизу. Происхождение, а также цель их хранения устанавливаются.
46-летнего подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следствие продолжается.
Ранее в Ингульском районе Николаева двое злоумышленников избили и ограбили мужчину. Приятельница пострадавшего рассказала полиции, что преступники забрали и её вещи.
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В Николаевской области у жителя одного из сел Николаевского района полицейские обнаружили больше 100 патронов калибра 7,62 миллиметра, корпус гранаты «Ф-1», запал к ней и револьвер.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Боеприпасы и оружие правоохранители направили на экспертизу. Происхождение, а также цель их хранения устанавливаются.
46-летнего подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следствие продолжается.
Ранее в Ингульском районе Николаева двое злоумышленников избили и ограбили мужчину. Приятельница пострадавшего рассказала полиции, что преступники забрали и её вещи.