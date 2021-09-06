Полтавские правоохранители дело о ранении двух учителей в школе №11 расследуют как покушение на умышленное убийство.

Подозреваемая задержана и дает показания, сообщает пресс-служба полиции региона.

— По факту нанесения телесных повреждений двум педагогам школы №11 города Полтавы следователями полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) УК Украины, — говорится в сообщении.

Как отмечает УНИАН, 19-летняя задержанная рассказала в полиции, что училась в данном учебном заведении до четвертого класса. Арбалет она купила в магазине.

— Причину своего поступка объяснить не может: то говорит, что хотела запугать, то — чуть ли не убить, — рассказали следователи, добавив, что у фигурантки изрезаны руки и шея.

Правоохранители планируют проверить подозреваемую на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Ученики школы в соцсетях поделились тем, что девушка во время выстрелов курила сигарету.

— Зашла в первый кабинет и выстрелила в спину учительнице. Далее она заходила в каждый класс, который ей попадался, и стреляла, — рассказали пользователи.

Известно, что девушка ранила в спину учительницу украинского языка и зарубежной литературы, а заместителя директора учебного заведения в руку.

Арбалет у нее отобрал 14-летний ученик. Девушка при этом не пыталась оказать парню сопротивления.

Раненых педагогов отвезли в медучреждение. Их жизни ничего не угрожает. Уроки в школе продолжились.

Напомним, сегодня в Полтаве на территории одного из средних учебных заведений из арбалета были ранены два учителя.