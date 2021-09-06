В Афганистане могут прекратить работу около 90% из 2,3 тысячи медучреждений, поддерживаемых Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Причиной закрытия центров может стать прекращение финансирования со стороны западных спонсоров, не желающих иметь дело с радикальным движением «Талибан».

Об этом сообщает Reuters.

— Мы собираемся сделать паузу в работе значительной части этих (медицинских учреждений, — прим.). По некоторым оценкам, до 90% перестанут функционировать, вероятно, в конце недели, — сказал в интервью агентству глава чрезвычайных операций ВОЗ в Восточном Средиземноморье Рик Бреннан.

По его словам, закрытие медучреждений вызовет в Афганистане рост заболеваемости и смертности от коронавируса.

При этом представитель ВОЗ сказал, что у западных спонсоров есть правила, которые не позволяют им иметь дело с «Талибаном». Вдаваться в подробности он не стал.

В то же время Рик Бреннан выразил надежду на то, что власти Катара в ближайшее время доставят в Кабул от двух до трех самолетов с медицинским грузом. Эти поставки будут включать в себя тесты на коронавирус и материалы для лечения хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что аэропорт Кабула вновь открывается для принятия гуманитарной помощи и гражданских рейсов.