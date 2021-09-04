Аэропорт Кабула вновь открывается для принятия гуманитарной помощи и гражданских рейсов.

Об этом сообщил посол Катара в Афганистане Саид Мубарак аль-Хаярин аль-Хаджри, пишет TheБабель.

По его словам, техническая группа смогла вновь открыть аэропорт Кабула для приема помощи, и вскоре он будет подготовлен для гражданских рейсов.

— Группа катарских технических специалистов продолжает работать над завершением всех необходимых работ в воздушной гавани, – сказал Саид Хаджри.

Посол добавил, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту была отремонтирована в сотрудничестве с властями Афганистана.

Напомним, что боевики группировки «Талибан» в Кабуле устроили стрельбу в честь якобы захвата последней провинции Афганистана Панджшер. От обстрела погибли по меньшей мере 17 человек, десятки раненых.