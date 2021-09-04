Боевики группировки «Талибан» в Кабуле устроили стрельбу в честь якобы захвата последней провинции Афганистана Панджшер. От обстрела погибли по меньшей мере 17 человек, десятки раненых.

Об этом сообщили источники Reuters в «Талибане», пишет hromadske.

Группировка 3 сентября заявила о захвате Панджшер — последней провинции, противостоявшей талибам. Однако лидеры оппозиции отрицают, что провинцию захватили.

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что люди продолжают противостояние, пишет TOLO News.

Несмотря на это, талибы в Кабуле стреляли в воздух в честь захвата провинции. Погибли по меньшей мере 17 человек и еще 40 — получили ранения.

«Праздничную» стрельбу талибы устроили и в провинции Нангархар. Там по крайней мере 14 человек получили ранения. Представитель группировки Забихулла Муджахид осудил действия боевиков.

Отмечается, что провинция Панджшер на севере Афганистана, почти 100% населения которой составляют таджики (тогда как большинство населения всего Афганистана составляют пуштуны). Провинция всегда выступала против власти пуштунов, начиная с прихода к власти генерала Мухаммеда Дауда в 1973 году.

В 1980-х годах Панджшер стал одним из центров сопротивления вторжению войск СССР в Афганистан. Тогда запомнился полевой генерал Ахмад Шах Масуд — его назвали «Панджшерском львом» за то, что он девять раз смог отбить наступление советских войск в провинцию. В 1990-х не смог взять Панджшер и «Талибан», который руководил страной до 2001 года.

Панджшер имеет важное стратегическое значение, поскольку соединяет северные и южные провинции Афганистана, а также расположен рядом со стратегической трассой, соединяющей Кабул и Мазари-Шариф — один из крупнейших афганских городов.

32-летний Ахмад Масуд, который сейчас возглавляет сопротивление «Талибана» в Панджшере — сын Ахмада Шаха Масуда. Его убили за несколько дней до терактов 11 сентября 2001 года боевики «Аль-Каиды», которым «Талибан» (который тогда контролировал Афганистан) дал приют.

Напомним, что в новом правительстве Афганистана, которое формируют талибы, не будет ни одной женщины.