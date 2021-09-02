В новом правительстве Афганистана, которое формируют талибы, не будет ни одной женщины.

Об этом сообщил BBC представитель «Талибана» Шир Мохаммад Аббас Станекзай.

По его словам, состав правительства будет объявлен в ближайшие дни. В «Талибане» заверили, что кабинет будет «инклюзивным», и в его состав войдут представители всех этнических групп, а не только пуштуны, которые составляют ядро «Талибана».

Шир Мохаммад Аббас Станекзай заверил, что «определенную роль» в правительстве женщины играть все же будут, пообещав, что им разрешат работать.

Напомним, ранее представители движения «Талибан» порекомендовали работающим женщинам оставаться дома, пока для них не создадут надлежащую систему безопасности. Ограничение называют временным.