Суд во Вьетнаме приговорил мужчину к пяти годам тюремного заключения за нарушение строгих правил карантина и распространение коронавируса.

Отмечается, что 28-летний Ле Ван Три был признан виновным в «распространении опасных инфекционных заболеваний». Он вернулся в провинцию Камау из Хошимина и нарушил правила 21-дневного карантина.

Мужчина заразил восемь человек, один из которых умер спустя месяц лечения в клинике.

Издание также сообщает, что ранее во Вьетнаме еще двух человек приговорили к 18 месяцам и двум годам лишения свободы условно по тем же обвинениям.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина получила 60 тысяч флаконов инновационных лекарств Bamlanivimab и Etesevimab для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни.