По состоянию на утро, 7 сентября все области Украины находятся в «зеленой» зоне адаптивного карантина. Однако эпидемиологические показатели в двух регионах страны длительное время не в пределах нормы.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, в Луганской области, начиная с прошлой недели, наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 92%, а ранее находилась в пределах 97,2 — 104,3%.

Кроме того, динамика госпитализаций длительное время превышена и во Львовской области. По последним данным, данный показатель остановился на отметке 60,9%, хотя ранее составлял 53,8% — 66,3%.

Стоит отметить, что ситуация с COVID-госпитализациями улучшилась в Ровенской области, если еще вчера было превышение по этому показателю — 54,4%, то сегодня он составляет 55,5%.

В Украине за минувшие сутки, 6 сентября, заболели 2197 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Харьковской областях.