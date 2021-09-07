В Украине за минувшие сутки, 6 сентября, заболели 2197 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 485 человек, летальных исходов — 53, выздоровели — 1429. Вчера протестовали методом ПЦР 22 596 человек, методом ИФА — 7811, экспресс-тестами — 17 992.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

За все время пандемии в Украине заболели — 2 300 504 человека, выздоровели — 2 214 606, летальных случаев — 54 054.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина получила 60 тысяч флаконов инновационных лекарств Bamlanivimab и Etesevimab для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни.