Недовольные противники вакцинации выразили свое возмущение выступлением премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Под руку разгоряченной толпе попались камни.

Об этом информирует WP.

В рамках предвыборной кампании Трюдо выступил в Онтарио, где заявил, что не намерен мириться с конспирологами, которые распространяют непроверенные фейки про вакцину.

— В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые злятся, не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнические нападения. Канадцы, подавляющее большинство канадцев не являются ими … И я знаю, что они не позволят этому голосу, этой мафии противников вакцинации, диктовать, как эта страна переживет пандемию, — в таких выражениях канадский премьер описывал антивакцинаторов.

Такая манера разговора показалась обидной антипрививочникам и они взялись за камни. Несколько мелких кусков попали в премьера, когда он садился в автобус в окружении прессы и бодигардов.

— Там были небольшие кусочки гравия. Это не большая проблема, — отшутился министр.

Как сообщалось, в Канаде министерство здравоохранения одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет.