В понедельник, 6 сентября, в Николаеве горела квартира на 3 этаже девятиэтажного дома по улице Лазурной.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Один из соседей выломал дверь в тамбур и помог 12-летнему мальчику выйти наружу.

— Состояние здоровья ребенка удовлетворительное, в госпитализации он не нуждался. Пожар на площади 5 квадратных метров в 18:10 локализован и в 18:30 ликвидирован, его причиной стало короткое замыкание электросети. От ГЧСС работало 2 единицы техники и 9 человек личного состава, дополнительно привлекались сотрудники полиции и медики, — сказано в сообщении.

Ранее в лесном урочище «Бугские хутора» государственного предприятия Вознесенское лесоохотничье хозяйство произошел пожар.