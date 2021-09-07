В понедельник, 6 сентября, в Николаеве горела квартира на 3 этаже девятиэтажного дома по улице Лазурной.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Один из соседей выломал дверь в тамбур и помог 12-летнему мальчику выйти наружу.
— Состояние здоровья ребенка удовлетворительное, в госпитализации он не нуждался. Пожар на площади 5 квадратных метров в 18:10 локализован и в 18:30 ликвидирован, его причиной стало короткое замыкание электросети. От ГЧСС работало 2 единицы техники и 9 человек личного состава, дополнительно привлекались сотрудники полиции и медики, — сказано в сообщении.
Ранее в лесном урочище «Бугские хутора» государственного предприятия Вознесенское лесоохотничье хозяйство произошел пожар.
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В понедельник, 6 сентября, в Николаеве горела квартира на 3 этаже девятиэтажного дома по улице Лазурной.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Один из соседей выломал дверь в тамбур и помог 12-летнему мальчику выйти наружу.
— Состояние здоровья ребенка удовлетворительное, в госпитализации он не нуждался. Пожар на площади 5 квадратных метров в 18:10 локализован и в 18:30 ликвидирован, его причиной стало короткое замыкание электросети. От ГЧСС работало 2 единицы техники и 9 человек личного состава, дополнительно привлекались сотрудники полиции и медики, — сказано в сообщении.
Ранее в лесном урочище «Бугские хутора» государственного предприятия Вознесенское лесоохотничье хозяйство произошел пожар.