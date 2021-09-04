В лесном урочище «Бугские хутора» государственного предприятия Вознесенское лесоохотничье хозяйство 3 сентября произошел пожар. Предварительная причина горения – поджог.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О возгорании хвойной подстилки на территории Бугской территориальной громады в Службу спасения сообщили в 15:31. К месту вызова выехали дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части, техника и работники Вознесенского лесхоза.

Оперативными действиями пожар площадью 600 квадратных метров удалось ликвидировать, не допустив распространения пламени на деревья.

К тушению привлекали одну единицу техники и четыре человека ГСЧС, технику и шесть работников Вознесенского ЛГ.

Напомним, что в результате лесного пожара, вызванного аномальной жарой, было разрушено 90% города Литтон. Официальные лица готовятся к возможным следующим угрозам из-за пожара.