В Гайсинском районе Винницкой области две сестры в возрасте 4 и 13 лет умерли от отравления. Еще один ребенок из этой семьи находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Сестер госпитализировали в реанимацию 5 сентября с симптомами острого отравления неизвестным веществом. Во время оказания медицинской помощи они умерли. Еще один ребенок из этой семьи – 12-летний мальчик – находится в больнице.

Одна из версий отравления, которую рассматривают правоохранители, — употребление грибов или лесных ягод. Они назначили ряд экспертиз, которые должны установить окончательную причину смерти детей. Также полиция будет проверять профессионализм действий врачей.

Дело правоохранители открыли по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненно с возможной конфискацией имущества.

Напомним, что в Харькове после визита в заведения «Якитория» и «Мафия» госпитализировали 78 человек.