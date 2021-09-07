Паломники Хасиды, прибывшие в Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана, разожгли костер прямо на балконе квартиры, в которой поселились.

Об этом рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Заметив во время патрулирования дым, который шел с шестого этажа дома на улице Софьи Перовской, спасатели сразу же поднялись туда, чтобы потушить пламя, пока оно не распространилось дальше.

После этого сотрудники ГСЧС провели с хасидами профилактическую беседу о недопустимости обустройства «зоны барбекю» на балконах.

В 2021 году Рош ха-Шана, или еврейский Новый год, выпал на 6—8 сентября.

Напомним, министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев уверен, что паломничество хасидов в Умань не закончится для страны ничем хорошим, а только подвергнет многих соотечественников угрозе заражения коронавирусом.