На Одещине военком в Болграде «закрывал глаза» на то, что кочегар работал с документацией государственной важности.
Об этом сообщили в специализированной прокуратуре по вопросам военной и оборонной сфер Южного региона.
Кочегар имел свободный доступ к секретным документам с августа по ноябрь прошлого года, а военком знал об этом и молчал.
Инцидент квалифицировали как превышение военным лицом служебных полномочий.
Болградский райсуд оштрафовал нарушителя на 2720 гривен.
Напомним, Служба безопасности разоблачила госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака, который отослал неизвестно кому секретные документы о действиях Минобороны.
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На Одещине военком в Болграде «закрывал глаза» на то, что кочегар работал с документацией государственной важности.
Об этом сообщили в специализированной прокуратуре по вопросам военной и оборонной сфер Южного региона.
Кочегар имел свободный доступ к секретным документам с августа по ноябрь прошлого года, а военком знал об этом и молчал.
Инцидент квалифицировали как превышение военным лицом служебных полномочий.
Болградский райсуд оштрафовал нарушителя на 2720 гривен.
Напомним, Служба безопасности разоблачила госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака, который отослал неизвестно кому секретные документы о действиях Минобороны.