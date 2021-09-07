На Одещине военком в Болграде «закрывал глаза» на то, что кочегар работал с документацией государственной важности.

Об этом сообщили в специализированной прокуратуре по вопросам военной и оборонной сфер Южного региона.

Кочегар имел свободный доступ к секретным документам с августа по ноябрь прошлого года, а военком знал об этом и молчал.

Инцидент квалифицировали как превышение военным лицом служебных полномочий.

Болградский райсуд оштрафовал нарушителя на 2720 гривен.

Напомним, Служба безопасности разоблачила госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака, который отослал неизвестно кому секретные документы о действиях Минобороны.