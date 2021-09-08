Сильное наводнение привело к гибели 17 человек в больнице в городе Тула в мексиканского штата Идальго.
Об этом сообщает Reuters.
В результате наводнения в больнице отключилось электричество.
Губернатор Идальго Омар Файад сообщил, что 15 или 16 из 17 погибших были пациентами с COVID-19.
Более 40 других пациентов были эвакуированы работниками службы экстренной помощи.
Предварительная оценка показала, что около 2 тысяч домов пострадали от наводнения.
Отмечается, что стихийное бедствие возникло в результате того, что проливные дожди вызвали выход реки Тула из берегов.
Напомним, в столице Румынии Бухаресте четыре человека погибли в результате пожара в больнице Matei Bals, где лечили больных коронавирусом.
|
Про гідність та самоповагуСтанислав Мартиросов
|
Памяти другаАнатолий Дюмин
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
Сильное наводнение привело к гибели 17 человек в больнице в городе Тула в мексиканского штата Идальго.
Об этом сообщает Reuters.
В результате наводнения в больнице отключилось электричество.
Губернатор Идальго Омар Файад сообщил, что 15 или 16 из 17 погибших были пациентами с COVID-19.
Более 40 других пациентов были эвакуированы работниками службы экстренной помощи.
Предварительная оценка показала, что около 2 тысяч домов пострадали от наводнения.
Отмечается, что стихийное бедствие возникло в результате того, что проливные дожди вызвали выход реки Тула из берегов.
Напомним, в столице Румынии Бухаресте четыре человека погибли в результате пожара в больнице Matei Bals, где лечили больных коронавирусом.