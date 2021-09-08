В районе проведения операции Объединенных сил российские оккупанты ранили украинского военного.

Об этом в Facebook сообщает Оперативно-тактическая группировка «Восток».

— 7 сентября вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, в Министерстве обороны Украины установили, что боевики закладывают мины у линии соприкосновения на Донбассе.