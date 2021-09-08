В жилом доме в Ногинске Московской области РФ утром 8 сентября произошел взрыв бытового газа.

Об этом ТАСС сообщили в МЧС.

«В 06:55 в многоквартирном доме на улице 28 июня произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия. Предварительно, повреждено пять квартир. Загорания нет», — сказали в МЧС.

Собеседник агентства уточнил, что обрушены квартиры со второго по пятый этаж и перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Источник отметил, что всего в доме девять этажей. Из-за взрыва в здании также выбило окна.

В министерстве сообщили, что на месте ведутся поисково-спасательные работы. На данный момент спасены три человека, в том числе двое детей. В свою очередь в экстренных службах заявили, что под завалами могут быть люди.

«Точная информация о пострадавших сейчас уточняется», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия следуют спасатели Ногинского спасцентра, Центра «Лидер», Центроспаса и кинологи. Всего на месте работают 60 человек, задействовано 24 единицы техники.

Напомним, утром 21 июня 2020 года в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

Пятерым служебным лицам АО «Киевгаз» сообщили о подозрении из-за взрыва. Они допустили нарушения при поверке бытовых счетчиков газа в доме.