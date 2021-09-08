В одном из днепровских супермаркетов перепалка по поводу защитной маски перетекла в пальбу на улице.

Об этом сообщает Информатор.

События развивались таким образом: один мужчина сделал замечание другом насчет отсутствия защитной маски, тот отреагировал в резкой форме и начал спорить. Они вышли на улицу для продолжения разговора, после чего послышались выстрела.

Как стало известно, один из них достал Флобер и спустил курок, попав в район глаза. Стрелявший — местный житель, у которого при задержании, помимо газового пистолета, нашли баллончик с шокером.

Нарушителя забрали в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Напомним, в Днепре в салоне Subaru водитель активировал страйкбольную гранату.