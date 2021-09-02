В Днепре в салоне Subaru водитель активировал стракбольную гранату.
Об этом сообщили в областной полиции.
Взрыв прогремел сегодня днем в районе 12:00.
— По предварительной информации, взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru в районе переднего пассажирского сиденья. С места происшествия изъяли фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденную сумку водителя, — уточнили в полиции.
Водителя забрали в больницу, его жизнь находится вне угрозы.
На место детонации выехали пиротехники, криминалисты и оперативники.
Напомним, в июле в центре Харькова прозвучал взрыв гранаты.
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В Днепре в салоне Subaru водитель активировал стракбольную гранату.
Об этом сообщили в областной полиции.
Взрыв прогремел сегодня днем в районе 12:00.
— По предварительной информации, взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru в районе переднего пассажирского сиденья. С места происшествия изъяли фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденную сумку водителя, — уточнили в полиции.
Водителя забрали в больницу, его жизнь находится вне угрозы.
На место детонации выехали пиротехники, криминалисты и оперативники.
Напомним, в июле в центре Харькова прозвучал взрыв гранаты.