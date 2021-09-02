В Днепре в салоне Subaru водитель активировал стракбольную гранату.

Об этом сообщили в областной полиции.

Взрыв прогремел сегодня днем в районе 12:00.

— По предварительной информации, взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru в районе переднего пассажирского сиденья. С места происшествия изъяли фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденную сумку водителя, — уточнили в полиции.

Водителя забрали в больницу, его жизнь находится вне угрозы.

На место детонации выехали пиротехники, криминалисты и оперативники.

Напомним, в июле в центре Харькова прозвучал взрыв гранаты.