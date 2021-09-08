17-летнему парню из Мариуполя грозит лишение свободы из-за того, что тот поджег флаг Украины.

Об этом сообщили в отделе информационной политики прокуратуры Донецкой области.

«7 августа 2021 года 17-летний парень в кустах неподалеку от общеобразовательной школы нашел Государственный Флаг Украины и поджег его. Указанные противоправные действия правонарушитель снял на камеру мобильного телефона и выложил фото в одну из социальных сетей», — сказано в сообщении.

Против него открыли дело по статье о публичном надругательстве над государственными символами. Дело уже направили в суд.

Ему грозит штраф в размере до 850 гривен или арест на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, 24 августа украинские военные вместе с жителями Донецкой и Луганской областей и волонтерами провели акцию ко Дню флага и Дню независимости Украины. В сторону оккупированных территорий Донбасса запустили сине-желтые флаги.