Украинские военные вместе с жителями Донецкой и Луганской областей и волонтерами провели акцию ко Дню флага и Дню независимости Украины. В сторону оккупированных территорий Донбасса запустили сине-желтые флаги.

Об этом сообщает командование ООС.

— Украинские флаги запускали из Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ «Счастье». Таким оригинальным образом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией, — рассказали в штабе.

На эту акцию мгновенно отреагировали пророссийские боевики, попробовав сбить флаги с помощью оружия.

— С радиоперехвата защитники узнали, что враг пытался сбить украинские флаги. Впрочем, им это не удалось, — добавили в командовании ООС.

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