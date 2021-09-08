В Николаевской области по состоянию на 8 сентября выявили 52 новых случая COVID-19, никто из заболевших не умер.
Об этом сообщила пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Пациенты по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2442 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 29, всего — 68976.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1889, за сутки — 0
Напомним, по состоянию на утро, 7 сентября, в Николаевской области было выявлено 25 новых случаев COVID-19.
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В Николаевской области по состоянию на 8 сентября выявили 52 новых случая COVID-19, никто из заболевших не умер.
Об этом сообщила пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Пациенты по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2442 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 29, всего — 68976.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1889, за сутки — 0
Напомним, по состоянию на утро, 7 сентября, в Николаевской области было выявлено 25 новых случаев COVID-19.