В Николаевской области по состоянию на 8 сентября выявили 52 новых случая COVID-19, никто из заболевших не умер.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Пациенты по месту жительства:

Николаев — 44994 (+31);

Первомайск — 3230 (+3);

Южноукраинск — 2058

Вознесенск — 1870 (+2);

Очаков — 1329

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2442 (+2) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 29, всего — 68976.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 1889, за сутки — 0

Напомним, по состоянию на утро, 7 сентября, в Николаевской области было выявлено 25 новых случаев COVID-19.