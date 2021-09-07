По состоянию на утро, 7 сентября, в Николаевской области выявлено 25 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех подтвержденных 71 тысячи 216 случаев коронавируса по месту жительства:
Всего COVID-19 заболели 2 тысячи 440 работников учреждений здравоохранения Николаевщины, из которых 2 – за прошедшие сутки.
Выздоровели от COVID-19 за сутки 11 человек, всего – 68 тысяч 947 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 – 1889 человек, за сутки – 0.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что школы, в которых будет вакцинировано меньше 80% людей, перейдут на дистанционный режим работы.
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По состоянию на утро, 7 сентября, в Николаевской области выявлено 25 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех подтвержденных 71 тысячи 216 случаев коронавируса по месту жительства:
Всего COVID-19 заболели 2 тысячи 440 работников учреждений здравоохранения Николаевщины, из которых 2 – за прошедшие сутки.
Выздоровели от COVID-19 за сутки 11 человек, всего – 68 тысяч 947 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 – 1889 человек, за сутки – 0.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что школы, в которых будет вакцинировано меньше 80% людей, перейдут на дистанционный режим работы.