По состоянию на утро, 7 сентября, в Николаевской области выявлено 25 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех подтвержденных 71 тысячи 216 случаев коронавируса по месту жительства:

Николаев – 44 963 (+5) ;

Первомайск – 3 227 (+1) ;

Южноукраинск – 2 058;

Вознесенск – 1868 (+2) ;

Очаков – 1329 (+2).

Всего COVID-19 заболели 2 тысячи 440 работников учреждений здравоохранения Николаевщины, из которых 2 – за прошедшие сутки.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 11 человек, всего – 68 тысяч 947 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 – 1889 человек, за сутки – 0.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что школы, в которых будет вакцинировано меньше 80% людей, перейдут на дистанционный режим работы.