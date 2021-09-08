В Греции начали расследование в отношении 10 центров вакцинации. Их подозревают в выдаче фальшивых COVID-сертификатов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Глава Национального органа прозрачности (NTA) заявил, что в центрах вакцинации выявили «предварительные признаки мошеннической схемы». На данный момент орган изучает различные данные, например, в каких центрах вакцинации регистрируются очень поздно ночью или где фиксируются значительные колебания количества прививок.

Ранее в одном из центров вакцинации обнаружили поддельные COVID-сертификаты, которые были выданы административным сотрудником. Он получил доступ к электронной платформе и зарегистрировал людей как вакцинированных.

«Мошенничество вскрылось, когда на печатных сертификатах были замечены расхождения». — сообщили в издании.

Напомним, весной в Киеве разоблачили схему продажи поддельных справок с отрицательным результатом теста на коронавирус. К ней был причастен работник частной лаборатории.