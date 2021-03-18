В Киеве разоблачили схему продажи поддельных справок с отрицательным результатом теста на коронавирус. К ней был причастен работник частной лаборатории.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как выяснилось, злоумышленники продавали сертификаты и справки о прохождении тестирования на COVID-19 с отрицательными результатами теста для выезда граждан за границу — без фактического проведения исследований.

Кроме этого, дельцы фальсифицировали результаты анализов пациентов с отрицательного на положительный.

Стоимость одного сертификата или справки составляла от 900 до 1 800 грн — сумма зависела от срока «исполнения».

По предварительным данным, только с февраля до середины марта им удалось продать не менее 80 фальсифицированных документов на более чем 135 тыс. гривен.

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях лаборатории, дома у фигурантов и в их автомобилях, которые провели 17 марта, изъяли бланки сертификатов и справок с оттисками печати лаборатории, более 500 тыс. гривен наличных в различных валютах, «черновые» записи.

Предварительно дело квалифицировали по части 3 статье 190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве задержали мужчину, который продавал поддельные справки об отрицательном результате теста на коронавирус. Их использовали для выезда за границу.