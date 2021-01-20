В Киеве задержали мужчину, который продавал поддельные справки об отрицательном результате теста на коронавирус. Их использовали для выезда за границу.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

По данным следствия, житель Дарницкого района распространял информацию о продаже поддельных справок о ПЦР-тесте через соцсеть. Справка стоила 500 гривен и получатель оплачивал ее изготовление после получения документа, который печатали на иностранных языках с целью выезда заказчика за границу.

В ходе обысков по месту проживания мужчины изъяли вещдоки в виде поддельных справок с печатью клиники, поддельные печати, компьютерную технику, квитанции об отправке справок по почте и тому подобное.

Дело расследуется по статье 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Максимальная санкция по статье - до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее в испанском автономном сообществе Страна Басков неизвестный проник в медицинский центр и похитил готовые ПЦР-тесты на коронавирус. После он уничтожил их и разбросал по улице.