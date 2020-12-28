В испанском автономном сообществе Страна Басков неизвестный проник в медицинский центр и похитил готовые ПЦР-тесты на коронавирус. После он уничтожил их и разбросал по улице.

Об этом сообщает ABC.

В медцентре объяснили, что неизвестный проник в заведение через окно. Они подтвердили исчезновение готовых тестов. Такие действия злоумышленника местные власти назвали актом вандализма.

– Помимо того, что это акт вандализма, который карается штрафом и наказанием, это полное и ненужное нападение на государственную собственность. Фактически, это сводит на нет тесты, которые могут решить, являются ли люди носителями вируса, парализовавшего все наше общество, - сообщили власти.