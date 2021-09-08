В Харьковской области злоумышленники слали письма, в которых требовали оплатить несуществующие долги за коммунальные услуги.

Об этом информирует «Харьковоблэнерго».

Вероятно, кибермошенники рассчитывали выудить пароли пользователей, потому что поместили в письма фишинговые ссылки.

— АО «Харьковоблэнерго» получило информацию о письмах, которые были разосланы от имени общества на электронные адреса юридических потребителей и содержат данные о якобы расчете задолженности, в том числе ссылки неизвестного происхождения. Кроме того, в письме указаны недостоверные номера телефонов. Сообщаем, что «Харьковоблэнерго» к созданию и рассылке этих писем не имеет никакого отношения, — рассказали в городской службе.

Ведомство помешало напомнить, что уже как два года долговыми вопросам занимается не облэнерго, а поставщик электрической энергии.

— Советуем не открывать сообщения и не переходить по каким-либо ссылкам, если у вас есть сомнения относительно их происхождения, — добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, в Николаевской области опять зафиксированы попытки телефонного психологического давления со стороны мошенников на предпринимателей, с целью незаконного получения денег.