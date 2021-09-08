В среду вечером, 8 августа, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

— Вооруженные формирования РФ прибегли к очередному нарушения режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», — говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

— После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников — средней тяжести, — говорится в сообщении.

Напомним, в течение суток, 7 сентября, оккупанты на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов ранен украинский военный.