7 сентября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала более 1500 нарушений: в Луганской области вдвое меньше, чем в Донецкой.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 7 сентября.

В частности, в Донецкой области насчитали 1090 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период таких нарушений было 114.

На территории Луганской области зафиксировали 476 нарушений, среди которых было 47 взрывов. Сутками ранее нарушение было всего одно.

Кроме того, миссия подтвердила информацию о жертве среди гражданского населения. Речь идет о пожилой женщине из оккупированной Горловки, которой после взрыва ампутировали ногу.

Свободу передвижения наблюдателей в который раз ограничивали.

Как сообщалось, в среду вечером, 8 августа, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела двое украинских военных получили ранения.