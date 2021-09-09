За сутки 8 сентября оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов оккупантов, два бойца ООС получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики обстреляли Опытное и Авдеевку из минометов 120-го калибра. В район Павлополя оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе Широкино враг вел прицельный огонь по позициям наших бойцов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка.
В районе Золотого-4 боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также в Луганской области зафиксированы пролеты трех вражеских беспилотников типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов оккупантов двое бойцов ООС получили ранения.
«В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья — средней тяжести», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 7 сентября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала более 1500 нарушений: в Луганской области вдвое меньше, чем в Донецкой.
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За сутки 8 сентября оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов оккупантов, два бойца ООС получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики обстреляли Опытное и Авдеевку из минометов 120-го калибра. В район Павлополя оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе Широкино враг вел прицельный огонь по позициям наших бойцов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка.
В районе Золотого-4 боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также в Луганской области зафиксированы пролеты трех вражеских беспилотников типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов оккупантов двое бойцов ООС получили ранения.
«В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья — средней тяжести», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 7 сентября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала более 1500 нарушений: в Луганской области вдвое меньше, чем в Донецкой.