8 сентября в Мукачевском районе Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой в 2,5 балла.
Об этом сообщается в утренней сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Подземный толчок зафиксировали в 16:32 приборами сейсмической станции Карпатского региона возле села Брестов Мукачевского района. Негативных последствий не зарегистрировано, обращений от жителей спасателям не поступало.
Напомним, в ночь с 7 на 8 сентября на юго-востоке Мексики произошло землетрясение магнитудой 7 баллов по шкале Рихтера.
Также в ночь со среды на четверг 12 августа Филлипины стали центром сильного землетрясения.
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8 сентября в Мукачевском районе Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой в 2,5 балла.
Об этом сообщается в утренней сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Подземный толчок зафиксировали в 16:32 приборами сейсмической станции Карпатского региона возле села Брестов Мукачевского района. Негативных последствий не зарегистрировано, обращений от жителей спасателям не поступало.
Напомним, в ночь с 7 на 8 сентября на юго-востоке Мексики произошло землетрясение магнитудой 7 баллов по шкале Рихтера.
Также в ночь со среды на четверг 12 августа Филлипины стали центром сильного землетрясения.