Движение поездов в Донецкой области ограничено из-за вражеского обстрела вблизи станции Скотоватая.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.
— Сегодня, 9 сентября, около 8:00 в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 километров от станции. На данное время повреждений инфраструктуры нет, — говорится в сообщении.
Работники станции и пассажиры оперативно эвакуированы в укрытия.
До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман — Скотоватая — Лозовая и №6003/6004 Изюм — Скотоватая — Святогорск ограничено до станции Фенольная.
Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации.
Ранее сообщалось, что 7 сентября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала более 1500 нарушений: в Луганской области вдвое меньше, чем в Донецкой.
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Движение поездов в Донецкой области ограничено из-за вражеского обстрела вблизи станции Скотоватая.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.
— Сегодня, 9 сентября, около 8:00 в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 километров от станции. На данное время повреждений инфраструктуры нет, — говорится в сообщении.
Работники станции и пассажиры оперативно эвакуированы в укрытия.
До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман — Скотоватая — Лозовая и №6003/6004 Изюм — Скотоватая — Святогорск ограничено до станции Фенольная.
Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации.
Ранее сообщалось, что 7 сентября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала более 1500 нарушений: в Луганской области вдвое меньше, чем в Донецкой.