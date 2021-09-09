Движение поездов в Донецкой области ограничено из-за вражеского обстрела вблизи станции Скотоватая.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

— Сегодня, 9 сентября, около 8:00 в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 километров от станции. На данное время повреждений инфраструктуры нет, — говорится в сообщении.

Работники станции и пассажиры оперативно эвакуированы в укрытия.

До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман — Скотоватая — Лозовая и №6003/6004 Изюм — Скотоватая — Святогорск ограничено до станции Фенольная.

Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации.

Ранее сообщалось, что 7 сентября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала более 1500 нарушений: в Луганской области вдвое меньше, чем в Донецкой.