СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины. Это происходит накануне выборов в Государственную думу РФ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 года, по прямым указаниям из РФ, принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами, сообщили в СБУ.
— Для обеспечения «запланированных» показателей поддержки правящей партии «Единая Россия», кураторы начали активнее выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий, — говорится в сообщении.
В таких паспортах, как сообщается, проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.
Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку двумя механизмами:
Большинство из «паспортизированных» людей, по замыслу кураторов, должно отдать голоса «Единой России». Организаторы разработали комплекс мероприятий, чтобы агитировать за провластную партию:
Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.
Напомним, что 3 и 4 сентября российские силовики в оккупированном Крыму обыскали дома и арестовали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахметова, Шевкета Усеинова, а также Наримана Джеляла — заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа.
Позже в Симферополе силовики задержали около 40 человек у здания так называемого ФСБ в оккупированном Крыму. Задержанные пытались узнать судьбу своих родственников и крымских татар, которых похитили накануне.
США осудили этот акт.
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СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины. Это происходит накануне выборов в Государственную думу РФ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 года, по прямым указаниям из РФ, принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами, сообщили в СБУ.
— Для обеспечения «запланированных» показателей поддержки правящей партии «Единая Россия», кураторы начали активнее выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий, — говорится в сообщении.
В таких паспортах, как сообщается, проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.
Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку двумя механизмами:
Большинство из «паспортизированных» людей, по замыслу кураторов, должно отдать голоса «Единой России». Организаторы разработали комплекс мероприятий, чтобы агитировать за провластную партию:
Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.
Напомним, что 3 и 4 сентября российские силовики в оккупированном Крыму обыскали дома и арестовали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахметова, Шевкета Усеинова, а также Наримана Джеляла — заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа.
Позже в Симферополе силовики задержали около 40 человек у здания так называемого ФСБ в оккупированном Крыму. Задержанные пытались узнать судьбу своих родственников и крымских татар, которых похитили накануне.
США осудили этот акт.