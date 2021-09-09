СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины. Это происходит накануне выборов в Государственную думу РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 года, по прямым указаниям из РФ, принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами, сообщили в СБУ.

— Для обеспечения «запланированных» показателей поддержки правящей партии «Единая Россия», кураторы начали активнее выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий, — говорится в сообщении.

В таких паспортах, как сообщается, проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку двумя механизмами:

при содействии пропутинской партии «Единая Россия», организуют выезд жителей ОРДЛО для голосования в пограничные города Ростовской области РФ;

обеспечат возможность незаконного «электронного голосования», в том числе на территории «Л/ДНР».

Большинство из «паспортизированных» людей, по замыслу кураторов, должно отдать голоса «Единой России». Организаторы разработали комплекс мероприятий, чтобы агитировать за провластную партию:

в ОРДЛО открыты многочисленные «пункты записи» в «ЕР»;

организаторы «выборов» получили так называемые темники с технологиями агитации за партию российской власти;

работают «Инфоцентры» для граждан, курирующих руководство с «Единой России».

Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.

Напомним, что 3 и 4 сентября российские силовики в оккупированном Крыму обыскали дома и арестовали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахметова, Шевкета Усеинова, а также Наримана Джеляла — заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа.

Позже в Симферополе силовики задержали около 40 человек у здания так называемого ФСБ в оккупированном Крыму. Задержанные пытались узнать судьбу своих родственников и крымских татар, которых похитили накануне.

США осудили этот акт.