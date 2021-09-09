Агрофирма в Днепропетровской области содержала 120 человек в трудовом рабстве. Схему разоблачили правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что злоумышленники отыскивали на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы граждан, которые находились в сложных жизненных условиях и не имели постоянного места жительства.

Затем им предлагали работу, связанную с выращиванием и сбором сельскохозяйственной продукции на территории Днепропетровской области, обещая зарплату в 3-4 тысячи гривен в месяц, а также бесплатное жилье и трехразовое питание.

Завербованных людей на микроавтобусах доставляли на территорию агрофирмы в Днепропетровской области, где расселяли в полуразвалившихся домах с абсолютно отсутствующими условиями для проживания. Ежедневно рабочих привлекали к работе в производственно-складских помещениях агрофирмы, а также в сезон на полях для сбора урожая. Работать заставляли по 12-16 часов в сутки.

Обещанные денежные средства потерпевшие не получали, а весь их «заработок» ограничивался питанием сомнительного качества 2-3 раза в сутки и алкогольными напитками.

На территории домов, где проживали завербованные люди, за ними постоянно наблюдали так называемые бригадиры, которые контролировали подъем и направления на работу, ограничивали их в движении после возвращения с работ, унижали, применяли психологическое давление.

При попытке завербованными лицами самовольно покинуть территорию бараков, вербовщики и их доверенные лица угрожали применением силы, а в случае невыполнения их требований, применяли ее. Кроме этого, злоумышленники обманным путем отбирали у потерпевших мобильные телефоны и паспорта.

Правоохранители провели 18 обысков. В ходе следственных действий изъяты черновики, денежные средства, банковские карты, телефоны, ноутбуки, паспорта, бутылки со спиртосодержащей жидкостью и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

На момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находилось 120 человек, которые сейчас освобождены. 17 из них уже обратились в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них преступления.

Пять фигурантов задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. Среди задержанных вербовщики и бригадиры.

Ранее сообщалось, правоохранители разоблачили в села Вербаев Луцкого района женщину, которая удерживала в фактическом рабстве трех мужчин. Она отрицает вину и говорит, что ситуацию подстроили сотрудники полиции.