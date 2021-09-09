Российско-оккупационные войска снова обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения на Луганщине.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Больше всего пострадали жители села Трехизбенка.

— Вечером 8 сентября 2021 года боевики совершили обстрел из населенного пункта Смелое в сторону жилых домов на окраине Трехизбенки, в Счастьенской громаде. Враг применил запрещенную Минскими договоренностями артиллерию калибров 120 и 122 мм. В сторону домов жителей Трехизбенки было выпущено 30 снарядов, 5 из них попали в пятиэтажку, от других пострадали соседние двухэтажка и частные дома», — говорится в сообщении со ссылкой на руководителя области Сергея Гайдая.

В результате обстрела произошло возгорание двухэтажки, которое, к счастью, было быстро ликвидировано силами работников ГСЧС и лесничества.

— Конечно, люди напуганы и находятся в шоке. Еще и потому, что до наступления холодов жилье восстановить невозможно. В настоящее время проводится обследование с целью оценки ущерба, решается вопрос отселения пострадавших семей. Держу вопрос на личном контроле, чтобы все пострадавшие быстро получили необходимую помощь, — прокомментировал Сергей Гайдай.

Он добавил, что обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что 7 сентября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала более 1500 нарушений: в Луганской области вдвое меньше, чем в Донецкой.