В Суэцком канале приостановили судоходство с севера на юг из-за севшего на мель танкера.

Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на службу навигации канала.

Указано, что в ходе следования северного конвоя судов из Порт-Саида на 54 километре пути на мель село следовавшее под флагом Панамы судно. В настоящее время ведутся работы по оперативному снятию танкера с мели и возобновлению навигации.

— Движение на северном участке до сих пор не возобновилось. Четыре судна ждут прохода, — отметили в службе навигации.

Известно, что габариты застрявшего судна для перевозки наливных грузов составляют 225 на 32 метров. Танкер следует в Порт-Судан.

Напомним, 23 марта шедший под панамским флагом контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов.