За минувшие сутки, 9 сентября, оккупанты обстреляли позиции украинских военных 12 раз. В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Гранитного российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.
Под плотный огонь противника попали позиции наших защитников вблизи населенного пункта Верхнеторецкое. Враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Также российско-оккупационные войска осуществили обстрел окрестностей Верхнеторецкого из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.
Возле Нью-Йорка российские наемники обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска пять раз вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.
В районе населенного пункта Катериновка оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.
В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного — тяжелое, другого — удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что на территории, контролируемой пророссийскими бандами «ДНР», загорелся Донецкий металлургический завод.
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За минувшие сутки, 9 сентября, оккупанты обстреляли позиции украинских военных 12 раз. В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Гранитного российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.
Под плотный огонь противника попали позиции наших защитников вблизи населенного пункта Верхнеторецкое. Враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Также российско-оккупационные войска осуществили обстрел окрестностей Верхнеторецкого из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.
Возле Нью-Йорка российские наемники обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска пять раз вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.
В районе населенного пункта Катериновка оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.
В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного — тяжелое, другого — удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что на территории, контролируемой пророссийскими бандами «ДНР», загорелся Донецкий металлургический завод.